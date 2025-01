Il Belgio vieta le sigarette elettroniche usa e getta L’obiettivo del governo | zero nuovi fumatori entro il 2040

Leggi su Open.online

Con una decisione storica, ilè diventato il primo paese dell’Unione europea are la vendita diusa e. Dal 1° gennaio, questi prodotti, da tempo criticati per il loro impatto sulla salute e sull’ambiente, non sono più disponibili nei negozi belgi. La misura, voluta dal ministro della Salute Frank Vandenbroucke, punta a proteggere i giovani dalla dipendenza da nicotina e a ridurre i rifiuti pericolosi generati da questi dispositivi. Definite «estremamente dannose», leusa erappresentavano, secondo il ministro, una strategia mirata ad attirareconsumatori, per lo più giovanissimi. La decisione belga si inserisce in un contesto globale di politiche sempre più severe contro il fumo. L’Australia ha limitato la vendita dialle sole farmacie, mentre in Inghilterra sarà illegale vendere dispositivi monouso a partire da giugno 2025.