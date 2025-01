361magazine.com - Grande Fratello, nuova mossa di Alfonso: la dichiarazione ad una gieffina

Leggi su 361magazine.com

D’Apice fa unanella Casa. Il concorrente si dichiara a ChiaraD’Apice da quando ha chiuso definitivamente la storia d’amore con Federica Petagna ha iniziato a viverci a pieno la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia.proviene dal programma Temptation Island. La storia d’amore trae Federica si è conclusa proprio nel reality show condotto da Filippo Bisciglia.troverà davvero l’amore della sua vita all’interno della Casa? Il gieffino non perde occasione per fare dei passi in avanti e mettersi in gioco.Leggi anche, unaha infranto il regolamentoIl concorrente si dichiara: la reazione dellainaspettatamente si è avvicinato a Chiara per parlare del loro rapporto.