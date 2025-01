Gol Dumfries Gasperini non ci sta | Gol che non esiste Calcio d’angolo che non c’è netto fallo su Scalvini e De Vrij…

Leggi su .com

Nella prima semifinale della Supercoppa italiana disputata a Riad (Arabia Saudita), l'Inter ha sconfitto l'Atalanta con il risultato di 2-0, grazie alla doppietta di Denzelal 49? e al 61?. Ora i nerazzurri affronteranno la vincente dell'altra semifinale che vedrà opposte Juventus e Milan (domani sera ore 20). Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero.L'articolo Golnon ci sta: "Gol che nonche non c'è,sue De Vrij."