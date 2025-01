Inter-news.it - Frattesi chiede più spazio. Sarà ceduto? Inter chiara, ma fa un prezzo – CdS

Leggi su Inter-news.it

Il futuro di Davideall’continua a far discutere. Nonostante le smentite recenti del giocatore e dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta, il Corriere dello Sport insiste sulla possibilità che il centrocampista romano possa lasciare Milano.FUTURO INCERTO – Dopo un anno e mezzo in nerazzurro, Davidefatica a trovaretra i titolari, complice la presenza di giocatori di altissimo livello come Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Pur essendo un elemento prezioso per la rosa di Simone Inzaghi, il suo ruolo è limitato a quello di alternativa di lusso. Con Barella intoccabile e gli altri due centrocampisti saldamente al centro del progettoista, il romano ha trovato poconelle partite che contano. Questa situazione avrebbe generato malumori, tanto che il suo agente, Giuseppe Riso, si sarebbe già mosso in passato per esplorare alternative, senza però trovare aperture dalla dirigenza nerazzurra.