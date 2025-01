Tpi.it - Francesco Sarcina contro Tony Effe: “Insulta le donne” | VIDEO

, frontman de Le Vibrazioni, si scaglia. Durante il concerto di capodanno a Iglesias, in Sardegna, il cantautore milanese ha accusato il rapper di sessismo.“dell’Esselunga musicista? Ahahah, ma vaffanculo anche lui! Ma si può uno chelecosì? Ma che cazzo vuol dire?”, ha dettodal palco. “Siamo circondati da rincoglioniti, ci dobbiamo svegliare!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lesolitestories (@lesolitestories)Il leader de Le Vibrazioni non si unisce, quindi, al coro di artisti che si sono schierati dalla parte didopo la decisione del Comune di Roma di escluderlo dalla line up del concerto di capodanno della capitale.Il rapper, da parte sua, ha organizzato un-concerto al PalaEur andato sold-out in poche ore, al quale hanno partecipato anche Sick Luke, Naska, Lazza, Bello Figo, Capo Plaza e Side Baby.