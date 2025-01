Anteprima24.it - Fino a 194 euro in più in busta paga: a chi tocca l’aumento di stipendio

Tempo di lettura: 3 minutiConfermati a partire dal mese di Gennaio 2025 gli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali delle Funzioni Centrali.Grazie al rinnovo del contratto collettivo per il triennio 2022-2024, dopo un lungo negoziato, è stato firmato l’accordo e, con esso, individuati gli importi aggiuntivi in.Ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di questo comparto, infatti, vengono riconosciutia 194in più già nel cedolino di Gennaio. Il 23 Dicembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali 2022 2024, portando a termine un lungo negoziato che è durato quattro mesi. L’accordo, che conferma gli aumenti degli stipendi statali già da Gennaio 2025, è stato firmato da importanti sindacati come Confsal-Unsa, Cisl, Flp e Confintesa, superando l’ostacolo delle sigle Cgil, Uil e Usb che non l’hanno sottoscritto.