Ilgiorno.it - Divieto di fumo a Milano: cosa ne pensano i tabagisti (e anche chi non tocca sigarette)

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 gennaio 2025 – Primo gennaio. Ai piedi della Madonnina, in piazza Duomo, tra i palloncini dei bambini a spasso nella mattinata di Capodanno si solleva in ariaqualche – sparuta – nuvola di. Alla domanda diretta, volta a scoprire se il trasgressore sia consapevole o meno del nuovo regolamento, i fumatori scrollano tutti le spalle. “Non ne avevo idea”. E spengono la sigaretta. Che sia la verità, non è dato saperlo. Ma è auspicabile che il gesto di spegnere la propria “bionda“ tra la folla, anzi di evitare proprio di accenderla, diventi a poco a poco un’abitudine. Non solo per il timore di essere multati – perché sono previste sanzioni da 40 a 240 euro –. Questo è il senso della norma che da ieri estende ildia tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico all’aperto, incluse strade e dehor, ad eccezione dei punti isolati in cui è possibile rispettare la distanza di 10 metri da altre persone.