Rompipallone.it - Dani Olmo in Serie A: sfida serrata tra due Big per averlo, i dettagli

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 2 Gennaio 2025 13:30 di AlessiaNovità incredibili per, che è già nel mirino di molti club: non è da escludere un possibile arrivo inA., non è più un mistero, non fa più parte della rosa del Barcellona, così come l’attaccante Paul Victor. Il calciatore spagnolo era arrivato al Barcellona dal Lipsia per 55 milioni di euro più 7 di bonus ma non può più far parte della squadra blaugrana.La notizia è giunta nella giornata di ieri 1 gennaio e ha fatto il giro dei quotidiani: LaLiga ha infatti diffuso un comunicato ufficiale con cui ha reso nota la respinta della proposta avanzata dal Barcellone di poter tesserare il giocatore in vista dei prossimi sei mesi di stagione.In particolare, come si legge dal comunicato ufficiale: “LaLiga informa che, al 31 dicembre, il Barcellona non ha presentato un’opzione alternativa che, in conformità alla normativa di controllo economico de LaLiga, gli consenta di iscrivere alcun giocatore a partire dal prossimo 2 di gennaio”.