Dakar 2025: tutti gli italiani in gara. Paolo Lucci con le migliori credenziali tra le moto, c'è Petrucci nei camion

Da domani si comincia a fare sul serio. Sarà tempo di prologo nell’edizionedella, la n.47 della Maratona nel deserto. Il rally raid più famoso del mondo prenderà il via e per la sesta volta spetterà all’Arabia Saudita essere teatro della competizione. I 79 km di domani a Bisha, di cui 29 cronometrati, saranno solo un piccolissimo antipasto. I concorrenti, infatti, dovranno mettere nel proprio diario di bordo ben 5146 km di prove speciali, per un totale di 7706 considerando anche i trasferimenti. Tutto questo ci sarà da fare, partendo dalla menzionata Bisha e giungendo a Shubaytah.In una partecipazione da record, con 807 piloti e 493 veicoli, in casa Italia si proverà a dire la propria, nella consapevolezza di non avere i mezzi per ambire al vertice. Le maggiori ambizioni le potrebbe nutrire tra leil solito, secondo nella categoria Rally2 nel 2023.