Creature Commandos | nel penultimo episodio fa la sua comparsa Batman nel DCU

Leggi su Cinefilos.it

: nelfa la suanel DCUNell’di oggi (negli USA) difacciamo visita a Gotham City e diamo la nostra prima vera occhiata aldel DCU.Mentre il Dottor Phosphorus determinato a diventare il nuovo Kingpin of Crime di Gotham, le sue speranze vengono infrante quandoappare sopra di lui. Non vediamo la lotta che segue, ma è lecito supporre che il Cavaliere Oscuro sia stato il responsabile della fine dell’ex scienziato sotto la custodia dell’A.R.G.U.S.Questoè piuttosto ingombrante e ha sia una cintura portaoggetti che quello che molti fan sono convinti sia il suo classico costume grigio e blu dei fumetti. Resta da vedere se questo design sia un’indicazione di ciò che Gunn ha pianificato per il Cavaliere Oscuro della DCU.