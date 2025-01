Sport.quotidiano.net - Como. Butez e Diao primi colpi dell’anno per Fabregas

Work in progress, in tutti i settori dal campo e non solo: dalla prima squadra, passando per il settore giovanile, fino alla dirigenza. Ilmuove i, forti passi del 2025. Dopo la vittoria contro il Lecce e i vari incontri festivi con la comunità locale, l’aria è molto positiva di fronte a un progetto che si conferma a lungo termine e, soprattutto, solido.e Suwarso guardano sempre avanti. Così, infatti, il tecnico: "Sto lavorando già sulla squadra della prossima stagione e non solo sull’immediato". E il presidente lariano: "Faremo qualcosa che stupirà il mondo, lo confermo. Siamo sulla strada giusta". Possono sembrare dichiarazioni esagerate, ma di fronte alla potenza economica degli Hartono, che sembrano appassionarsi sempre di più al mondo del pallone, tutto è possibile.