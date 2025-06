Milan Pasotto | Gimenez è tutto da valutare In attacco …

Il mercato del Milan si infiamma: tra Gimenez e una possibile new entry in attacco, i tifosi attendono con ansia le decisioni di mercato. Marco Pasotto, noto giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', analizza le scelte strategiche dei rossoneri, sottolineando come tutto sia ancora da valutare. La sfida è aperta: quale sarà la mossa vincente per rinforzare l’attacco? Restate sintonizzati, perché il futuro del Milan potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Marco Pasotto, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha scritto dei piani del Milan in attacco tra Gimenez e la nuova punta in arrivo. Ecco il suo pensiero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pasotto: “Gimenez è tutto da valutare. In attacco …”

In questa notizia si parla di: milan - pasotto - gimenez - attacco

Pasotto: “Ecco che ruolo potrebbe avere Saelemaekers nel Milan di Allegri” - Immaginate Alexis Saelemaekers di nuovo in rossonero: un ritorno che potrebbe rinnovare le strategie di Allegri.

Perché il Milan vuole Nunez, perché può prenderlo e cosa farà con Gimenez; Pasotto: Per Retegui, ingaggio e costo sarebbero sicuramente più affrontabili rispetto a Nunez e...; Pasotto: La suggestione più intrigante in vista della finale di Coppa Italia riguarda il nome del....

Gimenez e il Milan: la rivelazione dell’agente del messicano - Le strategie di mercato del Milan: cambiamenti significativi e retroscena svelati da Rafaela Pimenta. Lo riporta msn.com

Allegri sarebbe pronto a cambiare il modulo del Milan, secondo Marco Pasotto - Come potrebbe cambiare il modulo di gioco del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, secondo l’opinione di Marco Pasotto. Come scrive notiziemilan.it