Lanazione.it - Colpo grosso all’ufficio postale. Rapinato lo sportello dei Prati. In fuga con centomila euro

Leggi su Lanazione.it

Vezzano Ligure (La Spezia), 2 gennaio 2025 – Il vecchio anno si è chiuso con con una “ricca“ rapina a mano armata e momenti di errore per l’unica dipendente in serviziodeidi Vezzano. La donna che aveva da poco preso servizio si è vista pararsi davanti quattro uomini mascherati e non ha avuto dubbi sulle intenzioni degli insoliti clienti. Impugnando una pistola le hanno ordinato di consegnare il denaro a disposizione nei cassetti tenendola sotto tiro. La dipendente non ha potuto far altro che eseguire le direttive nella speranza che l’incubo terminasse in fretta. Un’azione veloce, durata qualche minuto, che ha fruttato alla banda quasi cento milaanche se la valutazione esatta dell’ammanco verrà effettuata stamani alla riapertura dell’ufficiodella frazione del Comune di Vezzano Ligure nella zona che porta alla stazione del quartiere del Molinello.