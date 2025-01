Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Attaccante, un ex Inter alla corte di Conceicao? L’indiscrezione

Leggi su Pianetamilan.it

, oggi si aprono ufficialmente le trattative di gennaio e la squadra si prepara ad affrontare un periodo cruciale per la stagione. Nonostante i numerosi infortuni che hanno condizionato le scelte di Paulo Fonseca, la buona notizia è che la maggior parte dei giocatori dovrebbe rientrare entro gennaio. Il recupero di elementi chiave offrirà più opzioni al tecnico. Tuttavia, le necessità della rosa rimangono evidenti. Ilcontinua a soffrire di una certa mancanza di profondità, con alcuni ruoli che necessitano di rinforzi urgenti per affrontare un girone di ritorno che si preannuncia molto competitivo. In particolare, la squadra ha bisogno di innesti in difesa e a centrocampo, dove la copertura non sempre è stata all'altezza. Inoltre, la parte offensiva potrebbe beneficiare di un altroche garantisca maggior incisività, per dare alle armi necessarie nella lotta per la Champions League.