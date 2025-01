Lettera43.it - Bari, trovato neonato morto nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista

La mattina del 2 gennaio unprivo di vita è stato rinvenutosituata presso ladi San, nel quartiere Poggiofranco a. Il sistema di allarmestruttura non è scattato, probabilmente a causa del mancato corretto posizionamentoporta, che è rimasta aperta. Questa circostanza fa supporre che il piccolo sia stato deposto già privo di vita. Don Antonio Ruccia, parroco, ha spiegato all’Ansa: «Sono a Roma, ma il mio cellulare collegato allanon ha squillato».Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accadutoSecondo le prime stime, ildi sesso maschile avrebbe avuto circa un mese di vita. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianzazona per ricostruire quanto accaduto.