Addio a Giannino Mazzoni, un esempio per i giovani sindacalisti

È stata accolta con cordoglio e tristezza nell’intero territorio dell’ex-mandamento di Copparo, la notizia della scomparsa dell’ultimo "vecchio pioniere". Superato il traguardo dei 100 anni che lui stesso si era "imposto" (li ha compiuti il 23 novembre scorso), purtroppo si è spento il 28 dicembre. Poco più di un mese dopo.era molto conosciuto per il suo impegno sindacale in qualità di segretario di zona e referente provinciale della Fiom Cgil, ma anche in ambito amministrativo, culturale, sociale e politico. Il 28 dicembre di cinque anni fa venne investito sulle strisce pedonali, ma la sua forte tempra, la caparbia volontà e il suo "obbligo" di traguardare il centenario, lo avevano fatto risorgere dopo una pesantissima fisioterapia, pur con una leggera zoppia. "Una grave caduta recente e soprattutto una pesante malattia polmonare nell’ultimo mese – scrive il figlio Alessio-, lo hanno fatto definitivamente "cedere" superato l’ambito traguardo dei 100 anni, esi è lasciato lentamente spegnere.