35 Easter Eggs e riferimenti ai videogiochi di Sonic 3

Leggi su Cinefilos.it

35aidi3 (the Hedgehog 3) (qui la recensione) presenta un’ampia collezione di interessanti uova di Pasqua,aie altro ancora. Con il Teamche si scontra con il debutto “live-action” di Shadow the Hedgehog (doppiato da Keanu Reeves), il terzo film diadatta diversi elementi dai giochi classici di SEGA, in particolare daAdventure 2. A tal fine, ci sono diversial gioco del 2001, oltre a molti altri divertentiai primi due film di, alla cultura pop e altro ancora.Ispirato alla prima apparizione di Shadow inAdventure 2 al fianco del nonno di Eggman, Gerald Robotnik (Jim Carrey),3 (the Hedgehog 3) adatta diversi elementi fondamentali delle origini del riccio oscuro, come la sua relazione con Maria Robotnik, la nipote di Gerald.