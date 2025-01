Feedpress.me - WhatsApp dice addio ai dispositivi obsoleti: da oggi stop all'app su alcuni modelli

Leggi su Feedpress.me

Danon sarà più disponibile su una serie di smartphone datati , lasciando milioni di utenti senza accesso al servizio a meno che non aggiornino il proprio dispositivo. Questa decisione, annunciata con anticipo dall’azienda, segna un passo avanti verso la modernizzazione della piattaforma, ma crea non pochi disagi per chi utilizza telefoni meno recenti. La lista degli smartphone non.