Viva Puccini: lo show di Capodanno su Rai 3 con Beatrice Venezi

: lodisu Rai 3 con. Anticipazioni e ospitiQuesta sera, 1 gennaio 2025, su Rai 3 in prima serata va in onda lo spettacolo, per unin musica.dirige la Nuova orchestra Scarlatti nell’auditorium Rai di Napoli in uno spettacolo, “” appunto, che è un omaggio al grande compositore toscano a 100 anni dalla morte. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.Anticipazioni, genio e sregolatezza. In onda in prima serata il primo giorno dell’anno, un concerto arricchito da tanti momenti narrativi sulla vita e sulle passioni di. Quel misto di “fantasia e intuizione” che rese celebri altri “toscanacci” come lui, i cinque protagonisti delle “zingarate” di Amici miei. C’è anche questo aspetto, meno aulico, a volte prosaico, del grande compositore chevuole portare al grande pubblico della tv.