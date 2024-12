Inter-news.it - VIDEO – Inter Primavera, tutti i gol del 2024! Talenti da monitorare

Leggi su Inter-news.it

Ildell’si è concluso il 21 dicembre con la netta sconfitta per 4-1 sulla Roma, ma l’anno solare è stato tra i migliori. Tra cadute, brusche, e grandi soddisfazioni eccoi gol dei nostri ragazzi. ANNO – Il 4-1 contro la Roma ha innegabilmente lasciato l’amaro in bocca, difficile negarlo in questo momento. L’ha chiuso ilcon una netta sconfitta e rimane al quarto posto in campionato con 31 punti a -5 proprio dai giallorossi primi in classifica. La squadra nerazzurra ha impressionato in questa seconda parte dell’anno solare, vincendo tutte le partite della UEFA Youth League e raggiungendo la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. Un risultato storico passato dai successi con Manchester City, Arsenal, Red Bull Lipsia e tante altre squadre di altissimo livello come anche il Bayer Leverkusen.