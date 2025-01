Bergamonews.it - Tenta di rubare una bicicletta ma era destinatario di una misura cautelare e finisce in carcere

Leggi su Bergamonews.it

Paladina. Stava rubando unaquando il proprietario lo ha sorpreso nel pomeriggio di martedì 31 dicembre a Paladina. In quel momento una pattuglia dei carabinieri della stazione di Almenno San Salvatore impegnata in diversi controlli sul territorio è intervenuta. Il proprietario dellanon ha voluto formalizzare querela, mentre i militari dell’Arma hanno verificato l’identità del giovane ladro che non aveva con sé nessun documento. Dopo un’atverifica i carabinieri il giovane: ventiduenne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e irregolare in Italia. Nei confronti del 22enne risultava essere pendente una ordinanza di custodiain, emessa dal Tribunale di Bergamo agli inizi del mese di dicembre. Il tunisino, infatti, era già stato sottoposto alladell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per reati di rapina commessi nel mese di settembre del 2024 nella provincia di Bergamo, aveva violato ripetutamente le prescrizioni impostegli rendendosi irreperibile e facendo scattare l’aggravamento della