Metropolitanmagazine.it - Stop, da oggi, al gas russo in Europa attraverso l’Ucraina: cosa cambia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Da, primo gennaio 2025, non sono più attivi i gasdotti che trasportano il gasverso l’passando: i gasdotti funzionavano grazie a un accordo tra Russia e Ucraina attivo dal 2019, che è scadutoe che il governo ucraino aveva già detto da tempo di non essere intenzionato a rinnovare, per via dell’invasione russa del proprio territorio avviata nel febbraio del 2022.L’accordo tra i due paesi era in vigore dal 30 dicembre del 2019 ed è scaduto alle 6 di questa mattina (le 8 di mattina a Mosca, la capitale russa): ora Gazprom, l’azienda energetica statale russa, non ha più l’autorizzazione a trasportare il gas inil territorio ucraino. Mercoledì mattina Gazprom ha confermato di avere smesso di inviare gasil gasdotto che passa per