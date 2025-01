Ilfattoquotidiano.it - Si riuniscono in migliaia per i fuochi d’artificio di Capodanno in piazza, poi l’amara scoperta: “Era una truffa, tutto finto. Nessuno spettacolo in programma”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 2025 è iniziato con una colossale delusione perdi persone a Birmingham, nel Regno Unito. Attratti da unodipubblicizzato sui social, in tantissimi si sono riversati ad attendere la mezzanotte in Centenary Square: peccato, però, che allo scoccare del nuovo anno abbiano scoperto che si trattava di una bufala. Abiti caldi, telefoni in mano e tanta attesa per un evento che non si è mai verificato. La polizia, presente sul posto, ha dovuto dare la brutta notizia alla folla delusa:pirotecnico era in.In realtà, la polizia aveva cercato di avvertire la popolazione con un comunicato diffuso in precedenza: “Si vocifera online che a Centenary Square si terrà unopirotecnico, ma quest’anno non è previsto alcun evento“, aveva dichiarato il sovrintendente Emlyn Richards.