Mkhitaryan | Atalanta? Non importa chi gioca importante altro

ha presentato la partita tra Inter e, semifinale di Supercoppa italiana in programma domani alle 20 italiane. L’armeno guarda in casa Beneamata.GUARDARE A NOI – Non solo Simone Inzaghi, anche Henrikhha espresso il suo pensiero sulla partita contro l’a Inter TV. Ecco quello che ha detto: «Ci aspetterà una partita difficile, indipendentemente da come giocherà l’dobbiamo prepararci bene e vediamo come si giocherà. Non c’è differenza tra chi giocherà,nte comere, come affrontarli e alla fine vedremo dove siamo arrivati e il risultato che avremo. Riad di nuovo? Speriamo sia un vantaggio per noi, speriamo di rivivere momenti felici. Ovviamente ci sta male essere con le nostre famiglie per Capodanno ma speriamo di portare la coppa a casa».