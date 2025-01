Terzotemponapoli.com - Mario Rui: “Sto bene? Dopo sette anni e mezzo a Napoli non è facile, ma il calcio è anche questo”

Stonon può essere: ormai era diventata casa miail capitolo calcistico più importante della mia vita, non è stato, nessuna causa contro gli azzurri: con Manna siamo rapidamente giunti ad un accordo”Poche orela risoluzione del contratto colRui a ‘TMW’ ha raccontato le sue prime sensazioni da calciatore svincolato. E ripercorrere cosa è avvenuto in questinel club partenopeo.Cone staRui?Sto. Ovviamente non è, non è stato semplice firmare l’accordo di risoluzione.non può essere: ormai era diventata casa mia. Casa nostra. Ma il, le cose da un giorno all’altro possono cambiare ed è importante che tutto sia finito nei tempi e nei modi giusti”.