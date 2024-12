Quifinanza.it - Le auto più vendute nel 2024 (la prima è un’assoluta sorpresa) e i trend 2025

Il mercato dell’è in crisi profonda, ineluttabile probabilmente. E i numeri appena sfornati sulle venditenon fanno altro che confermare unchiaro. Però, c’è un fenomeno che in Italia è ancora parecchio sottovalutato, e che invece crescerà a ritmi sostenuti nei prossimi anni: il riciclo, assieme ad altrigreen e tech che cambieranno per sempre il nostro modo di intendere l’.I dati delle venditedelCome spiega bene Aci sulla base dei dati Unrae e Dataforce, nel mese di novembre, il mercatomobilistico europeo ha registrato un ulteriore rallentamento, con appena 1.055.319 immatricolazioni, in calo del -2% rispetto allo stesso mese del 2023. Questo porta la crescita negli undici mesi dela uno scarso +0,6%, con un totale di 11.876.655 veicoli venduti, un risultato ancora assai lontano dai livelli pre-pandemia (-18,3% rispetto al 2019).