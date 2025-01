Ilrestodelcarlino.it - La prima nata del 2025 nelle Marche è la pesarese Arianna

Pesaro, 1 gennaio– E’lamarchigiananel. A tagliare il traguardo perè stataPratelli,all’ospedale di Pesaro a mezzanotte e trentasette minuti esatti. Una bella bimba, di 3 chili e 160 grammi che ha riempito di gioia il cuore della mamma Antonella Tisani, del babbo Alberto Pratelli e del suo fratellino maggiore. Una bella soddisfazione e una grande festa per tutto lo staff medico e ostetrico dell’ospedale San Salvatore che saluta ilsotto i migliori auspici. La gioia per questo lieto evento si è diffusa anche in tutta la città di Pesaro che saluta e augura alla piccolatutto il meglio.