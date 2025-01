Oasport.it - Jasmine Paolini trova la bestia nera Muchova in United Cup: un solo set vinto nei precedenti

Il quarto di finale diCup 2025 tra Italia e Cechia, tra le altre cose, regalerà al pubblico di Sydney uno degli incontri potenzialmente di maggior spicco dell’intera competizione, quello trae Karolina. Un match nel quale, per certa misura, il rapporto di forza dato dal ranking viene in qualche modo, se non invertito, mitigato dal dato dei. Anche se di essi va data l’usuale connotazione storica e del momento tennistico.La ceca, finalista del Roland Garros nel 2023 e autrice di un grande finale di anno per ritornare agli ottimi livelli che le competono, è infatti avanti 4-0 nelle occasioni in cui ha affrontato la toscana. Le prime due risalgono al 2018, in un primo turno ITF a Manchester e al secondo turno delle qualificazioni degli US Open. Un’altra era per le due, in sostanza, che comunque sono dello stesso anno (1996) e hanno condiviso di fatto una certa fetta di percorso.