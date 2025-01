Gli uomini di Arteta tornano in seconda posizione

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-01 21:35:00 Ecco quanto riportato poco fa:L’Arsenal ha iniziato il 2025 in grande stile, battendo in rimonta il Brentford 3-1 al Gtech Community Stadium.Il Brentford ha sbalordito l’Arsenal all’inizio del primo tempo. Nonostante l’Arsenal abbia dominato il possesso palla con oltre l’80% della palla nei primi minuti, sono stati i padroni di casa a sbloccare la situazione.Al 13?, Mikkel Damsgaard intercetta un passaggio di Martin Odegaard e lancia un contropiede, trasmettendo una palla perfetta a Bryan Mbeumo.L’attaccante del Brentford taglia abilmente all’interno, evitando Riccardo Calafiori, e supera l’ex compagno di squadra David Raya sul primo palo.L’Arsenal, scosso ma imperterrito, ha risposto. Il Brentford ha quasi raddoppiato il vantaggio al 28? quando il tiro di Keane Lewis-Potter è scivolato attraverso i guanti di Raya, ma il portiere si è ripreso per evitare che la palla oltrepassasse la linea.