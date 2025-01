Panorama.it - Gennaio 2025, cosa aspettarsi dal calciomercato

Leggi su Panorama.it

Apre la finestra invernale di, avanti c'è spazio e tempo per chi deve correggere gli errori dell'estate. Non è detto ci siano soldi, ma questa ormai è una costante degli ultimi anni. Se è vero che il calcio internazionale si è ormai lentamente affrancato dal disastro della pandemia, tanti indicatori lo spiegano a partire dall'esplosione dei ricavi dalla vendita di biglietti di stadi sempre più pieni, è altrettanto oggettivo che il business dei trasferimenti non sia ancora tornato ai livelli del 2019.Dunque, meglio nonfuochi d'artificio soprattutto in Serie A. Per avere un parametro di riferimento, nel 2024 l'Italia si è fermata a 82 milioni di dollari spesi, sesto movimento a livello internazionale alle spalle di Francia (291), Inghilterra (184), Germania (151), Spagna (148) e addirittura Brasile (122).