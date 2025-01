Justcalcio.com - Corriere dello Sport – ecco le prossime mosse del club giallorosso

2025-01-01 12:27:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:Attivissima in entrata ed uscita: la Roma si conferma tra le protagoniste di questa sessione di trattative. Il tecnico Ranieri ha sottolineato l’importanza di alcuni interventi di qualità, evitando di comprare solo per necessità. Servono nel caso «giocatori da Roma», ha specificato il managernei giorni scorsi, poco prima della partita vinta contro il Parma. Molte delle strategie di mercato dipendono tuttavia dalle cessioni. Perché il contratto di Zalewski (nel mirino del Marsiglia e diversistranieri) scade a giugno, e il futuro di Cristante e Pellegrini resta molto incerto. Intanto, Enzo Le Fee è richiesto in prestito (il Real Betis spinge) e lo stesso Baldanzi non è sicuramente un intoccabile per Ranieri che, dal giorno del suo arrivo, ha deciso di puntare su calciatori più esperti.