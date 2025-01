Agi.it - Capodanno e il 'bollettino di guerra', in Campania più di 70 feriti

AGI - Sono 36 ia Napoli nella notte di San Silvestro, uno meno dello scorso anno, quando però si registrò anche un decesso. Di questi, otto sono minori, cinque ricompresi nella fascia dai dagli zero ai 12 anni e tre in quella dai 13 ai 17 anni. Il bilancio è quello degli interventi della polizia negli ospedali del capoluogo campano e della provincia. Non tutti hanno subito lesioni per lo scoppio di botti di. Due infatti, entrambi maggiorenni, sono statida colpi di arma da fuoco. Un proiettile vagante a Napoli ha colpito un turista dell'Arabia Saudita che era per strada, portato prima al San Giovanni Bosco e poi al Caldarelli, dov'è ricoverato in codice rosso, ma non in pericolo di vita perché il proiettile gli ha perforato un polmone e fratturato una costola.