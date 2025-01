Thesocialpost.it - Brindisino, il 2025 si apre con una tragedia: 29enne perde la vita in un incidente stradale

CEGLIE MESSAPICA – Il nuovo anno comincia nel peggiore dei modi per il, che conta la prima vittima della strada. Un giovane di 29 anni ha perso lain un tragicoavvenuto nel pomeriggio del 1° gennaio, intorno alle 16:40, lungo la strada provinciale 28, che collega Francavilla Fontana a Ostuni. Il sinistro si è verificato in una zona di campagna nel territorio di Ceglie Messapica.Scontro contro un albero:autonomoSecondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di unautonomo. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi violentemente contro un albero ai margini della carreggiata. Le immagini dell’auto distrutta, giunta l’allerta ai soccorritori, lasciavano pochi dubbi sulla gravità dell’impatto.Interventi sul luogo dell’Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e la polizia locale di Ceglie Messapica, che hanno avviato i rilievi per stabilire la dinamica dell’