Oasport.it - Australian Open 2025: la corsa alle teste di serie. Berrettini fuori dai 32 a meno di forfait

Leggi su Oasport.it

A Melbourne l’edizionedeglidi tennis si disputerà da domenica 12 a domenica 26 gennaio: per il sorteggio sarà determinante il ranking ATP che verrà rilasciato lunedì 6 gennaio, poiché sarà quello utilizzato per definire le 32didel tabellone maschile.L’Italia potrà contare sul numero 1, Jannik Sinner, mentresue spLorenzo Musetti ad Hong Kong lotterà per entrare tra i primi 16 della classifica mondiale, posizione che dovrebbe garantire un accoppiamento teorico più morbido nell’eventuale terzo turno (contro un tennista compreso tra il numero 17 ed il 24).Certi dello status di testa dii tennisti fino al numero 30, sono in bilico le posizioni del transalpino Giovanni Mpetshi Perricard e dell’azzurro Flavio Cobolli, i quali non possono ancora dirsi aritmeticamente certi di essere protetti dal seeding nel primo Slam stagionale.