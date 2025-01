Aeroporti Romani | 25 Milioni di Passeggeri Durante le Festività

Quotidiano.net - Aeroporti Romani: 2,5 Milioni di Passeggeri Durante le Festività

Leggi su Quotidiano.net

Dal 31 dicembre al 7 gennaio è previsto complessivamente, negli scali aeroportuali, oltre un milione di, di cui circa un milione per Fiumicino e 90mila per Ciampino. Il dato, pertanto, fa salire in totale, per l'intero periodo delle, a circa 2,5il numero di viaggiatori transitati nei due: tra il 20 e il 31 dicembre scorsi, infatti, sono stati circa 1,5arrivati e partiti da Fiumicino, con una media di circa 125mila al giorno. Rispetto al 2019, già nei primi giorni delle, tra il 20 e il 23 dicembre, si è registrato un +19% di traffico, con una media di 130milaal giorno contro i 109mila del 2019. Le mete più richieste nel periodo natalizio e di fine anno sono le "classiche" capitali europee come Parigi, Madrid, Barcellona e Londra, mentre le destinazioni di medio e lungo raggio più gettonate sono quelle del Nord America, con New York e Miami in testa, e le principali città del Sud America, come San Paolo e Buenos Aires.