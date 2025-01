Addio ai bonifici istantanei a pagamento | dal 9 gennaio 2025 costeranno come quelli ordinari

Leggi su Open.online

L’era deista per concludersi una volta per tutte. Il 9scatterà infatti l’obbligo per tutte le banche di consentire ai propri clienti di ricevere denaro con un bonifico immediato senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla proceduraa, che in genere richiede un paio di giorni di attesa. Il 9 ottobreentrerà in vigore la seconda parte delle nuove regole: a partire da quella data, le banche dovranno consentire non solo di ricevere ma anche di inviare soldi tramite bonifico istantaneo senza alcun sovrapprezzo.Quanto costano oggi ibancari in ItaliaSecondo le stime di Altroconsumo, oggi il costo medio di un bonificoo online è di 76 centesimi per le banche tradizionali (Intesa Sanpaolo, Mps, Banco Bpm, Crédit Agricola, Unicredit, Mediobanca, Credem, Bper Banca, Bnl Bnp Paribas, Poste Italiane) e di 10 centesimi per le banche alternative (Bbva, Widiba, Ing, Fineco, Isybank, Revolut, Illimity, Banca Sella, Banca Mediolanum e Webank).