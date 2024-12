Ilgiorno.it - Volpe ferita. Veterinario la cura anche se è festa

"C’è unanei campi", scatta la gara di solidarietà. Una vera e propria rete di generosità ha salvato l’esemplare notata sanguinante nella parte sottostante del corpo, domenica mattina a San Martino in Strada, da una studentessa di veterinaria della Facoltà di Torino, Giorgia Lentini, residente a San Martino. La giovane ha chiesto consiglio all’amica e concittadina Antonietta Dopinto e quest’ultima si è rivolta ai volontari dell’Associazione Amici animali di Lodi. "Abbiamo contattato l’unicodella provincia di Lodi di nostra conoscenza che, nei giorni festivi, dà la disponibilità are i selvatici ossia il dottor Domenico Rossi di San Martino – riferisce il presidente Angelo Bocchioli –. Lo ringraziamo molto. Egli ha accolto la bestiola nel proprio studio, le ha sturato lae, dopo averle somministrato i farmaci necessari e averla tenuta in osservazione, ne ha notato un netto miglioramento".