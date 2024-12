Oasport.it - United Cup 2025, Italia-Francia 3-0: Errani/Vavassori regolano Lechemia/Roger-Vasselin nel doppio misto!

Leggi su Oasport.it

A Sydney, in Australia, l’domina anche il tie con la, annichilita con un rotondo 3-0 dopo quello rifilato alla Svizzera, e vola con pieno merito ai quarti di finale dellaCupdi tennis: nel, giocato a risultato acquisito, Saraed Andreai transalpini Elixaneed Edouardcon lo score di 6-3 7-6 (3) in un’ora e 24 minuti di gioco.Nel primo set la coppia azzurra è dominante nei primi game: vinti 12 dei primi 13 punti giocati, dei quali 11 consecutivi, con tanto di break a zero nel secondo gioco, e rapido 3-0. L’conferma il break di margine a zero nel quinto game, mentre nel settimo deve rifugiarsi al deciding point. Nel nono gioco, però,non tremano e la chiusura arriva comoda sul 6-3 in appena 28?.