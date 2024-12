Oasport.it - Tour de Ski 2025 oggi in tv, 20 km Dobbiaco: orari, programma, streaming 31 dicembre

Un giorno di riposo e si riparte. Alde Skivede andare in scena una 20 km a tema Tre Cime, con una partenza a intervalli che creerà il caos più assoluto con ogni probabilità. C’è molto da raccontare quest’.CLICCA QUI PER LA DIRETTA DELLA TERZA TAPPA DELDE SKI ALLE 11.30 ED ALLE 14.45Innanzitutto, il tema è legato a Johannes Hoesflot Klaebo e Jessie Diggins. Chi sarà in grado di continuare la propria cavalcata? Lo si scoprirà, in quella che è la prova meno pronosticabile a causa della sua sostanziale novità. In casa Italia c’è Federico Pellegrino che da qui vede passare le sue possibilità di continuare ad essere competitivo perlomeno a livello di top ten generale in vista del Cermis, traguardo cui oramai ambisce anche perché il calendario è stato finalmente articolato in modo adeguato.