Scacchi, Mondiali blitz 2024: prima giornata, grande caos e Carlsen-Niemann nei quarti! Bravi Lodici e Moroni, poche sorprese tra le donne

da brividi a New York per quel che riguarda idi, che hanno completato la fase round robin da 13 partite. Ne rimangono in 8 sia nell’Open che nel torneo femminile, in quanto il nuovo format prevede l’istituzione di, semifinali e finale con minimatch da 4 partite per gli otto leader. E qui si verificano delle situazioni veramente complicate da prevedere anche solo a metànewyorkese.Nell’Open, infatti, succede che a pari merito a quota 9,5 ci finiscano in 10, in questo ordine: Ian Nepomniachtchi (Russia sotto bandiera FIDE), Fabiano Caruana (USA), Magnus(Norvegia), Wesley So (USA), Alireza Firouzja (Francia), Hans(USA), Jan-Krzysztof Duda (Polonia), Volodar Murzin (Russia sotto bandiera FIDE), Daniel Naroditsky (USA), Daniil Dubov (Russia sotto bandiera FIDE).