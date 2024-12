Pronosticipremium.com - Roma, Baldanzi e Pisilli tra gli Under 21 italiani più preziosi: Ranieri sorride

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Milan, laha concluso bene il suo 2024. I giallorossi hanno raccolto un punto pesante dalla trasferta meneghina e si presentano all’anno nuovo nella giusta maniera, con speranza e fiducia. L’idea è quella di trovare la definitiva continuità di rendimento e risultati, riuscendo così a scalare la china di una classifica non ancora positiva. I capitolini stanno iniziando a prepararsi mentalmente in vista del derby contro la Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita unica nel suo genere, da vincere a tutti i costi.Il tecnico Claudiodeve trarre le conclusioni dall’annata che sta per passare in archivio, con uno sguardo che va necessariamente ai giovani talenti, alle cosiddette gemme da sgrezzare.