Navigare sul web senza limiti d’età. Anziani digitali grazie al facilitatore

Impennata di iscrizioni al corso di facilitazione digitale, non ci sono più segreti per i corsisti che possonoin rete e accedere a siti per pratiche e informazioni avendo acquisito tutte gli insegnamenti necessari per muoversi in modo autonomo nella burocrazia on line. Si sono concluse le attività di facilitazione digitale nei sei comuni della Val di Magra: Sarzana, Luni, Arcola, Santo Stefano, Vezzano Ligure, Castelnuovo Magra. Grande è stato l’apprezzamento per l’attività di alfabetizzazione digitale portata avanti da Nicola Orlandi che ha ideato la piattaforma digitale link start (www.linkstart.info) messa a disposizione su tutto il territorio nazionale in forma completamente gratuita con lo scopo di creare un valido mezzo di semplificazione tra cittadini e istituzioni. L’obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro e di raggiungere ogni cittadino alla più piccola frazione.