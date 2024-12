Ilfattoquotidiano.it - Musk attacca anche il presidente tedesco Steinmeier e tifa per l’ultradestra: “Un tiranno. Ci sarà una vittoria epica di Afd”

Nei giorni della crisi di governo ha definito Olaf Scholz “uno stupido, e “un idiota incompetente” dopo l’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo. Eloncontinua adre le istituzioni tedesche e a dichiararsi fan di Alternative fur Deutschland, a favore del quale si è espressoin un editoriale pubblicato su Die Welt dopo il quale la responsabile delle opinioni del giornale si è dimessa. E ora il leader di Tesla, che avràun ruolo nell’amministrazione di Donald Trump, con due tweet al vetriolo ha definito ilFrank-Walterun “” e affermato di prevedere “unaper l’AfD” alle elezioni anticipate in programma il 23 febbraio.Il patron di Tesla rilancia dunque il suo endorsement al, sfidando apertamente, che nei giorni scorsi aveva duramente criticato la sua ingerenza mettendo in evidenza il “pericolo” delle “influenze esterne” per la democrazia.