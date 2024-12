Lanazione.it - Meno birre e più cene d’asporto. Il nuovo codice cambia le abitudini. Ristoratore pensa al vino analcolico

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 dicembre 2024 - C’è chi divide un calice con il partner, chi ordina un taxi insieme all’amaro e chi la bottiglia dila prende, sì, ma se la beve a casa. Con tutta la cena, a questo punto. Ildella strada porta con sèmenti anche a tavola e, ca va sans dire, anche nelle. La conferma arriva direttamente dai ristoratori, alcuni anche un po’ preoccupati dalapproccio del loro clienti che, spesso, intimoriti, finiscono per spendere diquando si concedono un pasto fuori casa. E gli aneddoti dipingono bene i nuovi habitus in città. “L’altro giorno un tavolo da quattro, due coppie, avevano ordinato dueda accompagnare al pasto ma poi, parlando tra loro del, hannoto l’ordine”. Solo acqua. Ce lo racconta Federico Vestri, presidente dei ristoratori di Confcommercio, titolare di vari locali in città tra cui il Crispi’s, che evidenzia in modo netto che ci sono “richieste di birra mentre lievitano invece quelle di acqua”.