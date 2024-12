Sport.quotidiano.net - L’ultimo arrivato in casa biancorossa si presenta. "Pronti alla lotta per la salvezza». Degl’Innocenti carica il Terranuova

È stato uno degli ultimi innesti nella rosa delTraiana in ordine di tempo. Si tratta di Tommaso, centrocampista classe 1991, che è stato portato sulle rive del Ciuffenna dal direttore generale Simone Finocchi e dal responsabile area tecnica Andrea Morbidelli, voluto fortemente dal tecnico Marco Becattini. "Piano piano sto entrando in forma - ha detto il centrocampista nell’intervista concessa ai canali ufficiali della società valdarnese - conoscevo il mister e alcuni ragazzi avendoci giocato insieme, altri invece per averli affrontati come avversari. È uno spogliatoio nel quale sono entrato molto volentieri". L’attenzione si sposta poi sul girone dove è inserito il. "Un campionato veramente difficile perchè non ci sono squadre materasso - sottolinea- tutte le formazioni ogni domenica possono guadagnare o lasciare sul campo punti preziosifine dei giochi.