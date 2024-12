Oasport.it - LIVE BoClassic 2024 in DIRETTA: a breve la gara maschile con Crippa!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:48 Dalle 15.00 dunque la competizione, mentre le donne avvieranno le loro ultime fatiche dell’anno a partire dalle 15.40. Italia d’assalto con Yemane Nadia Battocletti, ma non mancherà la concorrenza.14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della, evento che chiude l’anno solare in bellezza tra le strade di Bolzano. Poco meno di 20 minuti all’inizio della.Buongiorno e benvenuti allatestuale del consueto appuntamento di fine anno della. 50esima edizione della tradizionale corsa di San Silvestro che attraversa le strade del centro di Bolzano, e che recentemente è stata premiata dalla World Athletics con la Heritage Plaque, la targa che premia le località simbolo dell’atletica al di fuori degli stadi.