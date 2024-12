Sport.quotidiano.net - L’intervista Il capitano, che incarna lo spirito di sacrificio della squadra apuana, traccia un bilancio di questa prima parte di campionato. Imperiale: "Viviamo un sogno emozionante»

Non è unper caso Marco(nella foto). Il difensore sicilianolodiCarrarese mai doma che sul campo lotta su ogni pallone ed ha un incredibiledi. Unaoperaia ma al tempo stesso dotata anche di tecnica e qualità. Le stesse che, partita dopo partita,sta mettendo in mostra anche in una categoria superiore di cui ormai si è dimostrato ampiamente all’altezza. Che partita è stata col Cesena? "E’ stata una bellissima partita che abbiamo giocato bene e nella quale abbiamo creato tantissime occasioni. Non le abbiamo concretizzate tutte ma abbiamo segnato il raddoppio nel momento migliore. E’ stata una grandissima prestazione collettiva sia dadi chi è partito dal primo minuto che dadi chi è subentrato; il tutto al cospetto di una signora".