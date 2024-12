Linkiesta.it - Le iconografie fotografiche dei decenni più affascinanti di Hollywood

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della nostalgia, in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui.I libri sono uno spettacolo, nel senso più completo del termine. Sono due: LIFE.il titolo, per entrambi. Sottotitoli: The Golden Age of Stars, Studios & Moguls-1936-1950 e Indipendents, Rebels & the New- 1950s-1972. Taschen editore. Miniere. Pagine da voltare come porte da spalancare. Volti noti e scene madri. Voragini, specchi. Basta un attimo: eccoli, eccoci. Ingaggiati, emozionati e presi da un viaggio con dietro e dentro la nostra storia, fotogramma per fotogramma. Provo a fare e dire, invitandovi a replicare, se avete un’età da datteri, da Novecento; se avete pochi anni e una curiosità da moltiplicare, infilandovi in un passato che comunque vi riguarda.