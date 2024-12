Jimmy Carter il presidente che l’America non meritava

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 31 dicembre 2024 –non è stato unqualsiasi. Dire questo potrebbe sembrare retorico, uno di quei cliché che si sbandierano ogni volta che qualcuno – famoso o meno – lascia questa terra. Ma nel caso di, non è così. Lui, scomparso pochi giorni fa all’età di 100 anni (leggi qui), non è mai stato il tipo da lasciarsi incasellare in frasi fatte o convenevoli di circostanza.ha incarnato lo spirito più idealista e ostinato della politica. Ex agricoltore di arachidi, devoto cristiano,credeva nella politica come forza per il bene. Insomma, un peccato mortale se vuoi comandare a lungo.Il peccato originale diNel 1976, un’America ferita dal Watergate e stanca della folle guerra del Vietnam scelseper la sua autenticità, per la sua promessa di essere diverso.