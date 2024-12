Formiche.net - Il futuro dell’Italia (e dell’Ue) è la famiglia. Il seminario di Ditelo Sui Tetti

Leggi su Formiche.net

Servono politiche che mettano al centro il “noi” e non “io”, attraverso una serie di iniziative come il quoziente familiare, il sostegno sussidiario allae una vera attenzione alle fragilità, partendo dal modello Lazio che ha dato vita alla “Legge fattore” numero 3 del 25 marzo 2024 che ha istituito il fattore. Questa la richiesta ai decisori politici che arriva dal network di circa cento associazioni “Sui” che ha messo in luce il rapporto tra l’esempio delle iniziative legislative del Lazio e l’occasione per una ripartenza in chiave nazionale dellain occasione di unplayer multiruoloPunto di partenza è il ruolo sociale della, vero player multiruolo, oggi sotto attacco: “Laha pensieri lunghi e legami forti, mentre la società del consumismo vuole pensieri corti e legami deboli”, spiega Luisa Santolini, dell’Osservatorio nazionale sulla, consapevole che si rende necessaria una sorta di rivoluzione copernicana per rafforzare questo comune sentire grazie a varie iniziative legislative messe in campo secondo diverse sfaccettature, a partire dalle indicazioni emergenti dalle statistiche sui nuclei familiari, i figli e la coniugalità fino alle sensibilità rappresentate dalle singole formazioni sociali presenti, a cui spetta il compito educativo come i genitori e la scuola, passando per il ruolo dei nonni e per la condivisione delle fragilità.